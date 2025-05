Planlegger milliardsalg

Regulatoriske dokumenter viser at Bezos har etablert en salgsplan for opptil 25 millioner Amazon-aksjer, verdt om lag 4,75 milliarder dollar basert på torsdagens sluttkurs. Planen ble satt opp i mars og strekker seg til slutten av mai 2026, skriver Financial Times.

«Dette salget skjer gjennom en strukturert handelsplan,» ifølge dokumentene.

Bezos har tidligere solgt Amazon-aksjer for mer enn 13,4 milliarder dollar bare i løpet av 2024. Samtidig har selskapets markedsverdi passert 2.000 milliarder dollar, drevet av stor investorinteresse for kunstig intelligens.

Bezos trakk seg som toppsjef i Amazon i 2021 og har siden flyttet fokuset over på blant annet romfartsselskapet Blue Origin og avisen The Washington Post. Han er fortsatt eneste eier av Blue Origin og bruker deler av aksjesalget til å finansiere selskapets årlige kostnader, som overstiger 2 milliarder dollar.

«Inntekter fra offentlige kontrakter dekker noe av kostnadene, mens Bezos dekker resten,» ifølge en kilde med kjennskap til saken.

Samtidig har Bezos forsøkt å reparere forholdet til tidligere president Donald Trump, som han tidligere beskrev som en «trussel mot demokratiet». De to skal ha møttes flere ganger det siste året, og Bezos deltok på Trumps andre innsettelse sammen med sin forlovede Lauren Sánchez.

Bezos har også instruert The Washington Post til å prioritere dekning av personlige friheter og frie markeder. Den nye retningen har ført til at flere ansatte har sluttet og avisen skal ha mistet hundretusener av abonnenter.

Bezos har dessuten solgt aksjer for å støtte veldedige formål, inkludert Day One Fund. I mars ga han bort aksjer verdt 60 millioner dollar til en ikke navngitt organisasjon.

Bezos har ikke kommentert salgsplanen.

Amazon-aksjen er ned rundt 14 prosent på Wall Street så langt i år.