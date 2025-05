USAs justisdepartement:  Krever at Google bryter opp annonsevirksomheten

Det amerikanske justisdepartementet (DoJ) ber nå en føderal domstol om å pålegge Googles morselskap, Alphabet, å selge sentrale deler av sin digitale annonsevirksomhet. Myndighetene mener dette er nødvendig for å stoppe det de kaller et ulovlig monopol, skriver Financial Times.

Departementet peker på at Google kontrollerer både annonsebørsen – den største markedsplassen for sanntidsbud på annonser – og publiseringsverktøyet som nettsider bruker til å selge annonseplass. Kombinasjonen av disse to gir selskapet en urettmessig fordel, ifølge myndighetene. De ønsker også at Google skal dele data fra sanntidsbud med konkurrenter.

– DoJ sine tilleggskrav om å tvinge frem et salg av annonseverktøyene våre går langt utover det retten har slått fast, har ingen juridisk forankring og vil skade både publisister og annonsører, ifølge Lee-Anne Mulholland, Googles ansvarlige for regulatoriske spørsmål.

En rettssak er berammet til 22. september. Dommer Leonie Brinkema har allerede fastslått at Google med overlegg har monopolisert markedet for nettannonser gjennom oppkjøp og ved å knytte sammen egne tjenester for å stenge ute konkurrenter og presse prisene.

Google avviser påstanden og hevder selskapet konkurrerer om annonsekronene med aktører som Meta, Amazon og TikTok. Selskapet sier det kan være villig til å dele data, men ikke til å selge noen deler av virksomheten.

Dette er den tredje konkurransesaken Alphabet har tapt på kort tid. Tidligere er selskapet blant annet blitt bedt om å selge nettleseren Chrome og dele søkedata med konkurrenter, etter anklager om å ha kjøpt seg til monopol gjennom milliardavtaler med Apple.

Konsernsjef Sundar Pichai advarte i retten mot kravene om datadeling.

– Forslagene er så omfattende og ekstraordinære at det tilsvarer å gi bort vår intellektuelle eiendom gratis til konkurrenter, ifølge Pichai.

Alphabet har også blitt pålagt å åpne Android-systemet sitt for andre aktører etter at selskapet ble dømt for å ha brukt Google Play Store til å hindre konkurranse og kreve for høye avgifter.