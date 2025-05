Steget 775 prosent på 5 år: Vinner forsvarskontrakt til 125 millioner

Teknologiselskapet Norbit kunngjør mandag at segmentet PIR har mottatt en ny ordre til en verdi av cirka 125 millioner kroner fra en europeisk kunde innen forsvars- og sikkerhetssektoren.

«Med det styrkede operative grunnlaget vi har bygget opp gjennom strategiske investeringer i kapasitet og kompetanse, er vi godt posisjonert til å være en industriell partner for denne typen kunder, samtidig som vi skalerer produksjonen av vår egen, proprietære og spesialtilpassede teknologi som tilbys globalt under NORBIT-merket,» skriver Per Jørgen Weisethaunet, adm. direktør i Norbit i børsmeldingen.

Leveransene under kontrakten er planlagt gjennomført i andre halvår 2025 og vil skje fra Norbit sine produksjonsanlegg i Norge.

«I et stadig mer komplekst geopolitisk landskap ser vi en økende bevissthet rundt viktigheten av å styrke regional teknologisk selvforsyning og kontroll. Vi er stolte av å kunne bidra med løsninger som er laget i Europa og Norge. Det å være i en posisjon hvor vi kan utgjøre en forskjell for kundene våre – og for samfunnet – i krevende tider, er noe vi møter med ydmykhet og ansvar. Vi vil fortsette å arbeide hardt hver dag for å sikre at vi etterlever vår kjerneverdi nummer én: Vi leverer,» skriver Weisethaunet.

Norbit-aksjen har gått som en kule på børs, og har steget 775 prosent de siste fem årene.