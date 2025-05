– Vi har besluttet å forbli en ikke-kommersiell virksomhet etter å ha lyttet til samfunnsledere og hatt samtaler med justismyndigheter i California og Delaware, står det i en epost fra Altman til de ansatte.

Saken var blitt et alvorlig stridstema, der store investorer krevde at OpenAI måtte gjøres om til kommersiell virksomhet for å bedre sikre avkastning. Men KI-kritikere har vært bekymret for faren ved å jakte på stor fortjeneste innen så kraftfull teknologi, uten tilsyn fra et ideelt styre som handler i samfunnets interesse og ikke i aksjonærenes ærend.

Planene var også blitt kritisert av Elon Musk, som var med på å etablere OpenAI i 2015. Han har anlagt søksmål der hensikten blant annet er å hindre at OpenAI blir kommersielt. Saken er berammet til mars 2026.

I en uttalelse sier Musks advokat Marc Toberoff at OpenAIs beslutning om å forbli en ideell virksomhet, ikke endrer på noe og at Musks søksmål blir stående.