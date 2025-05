– Starten på 2025 har vært sterk. Gjeninnhentingen i elbilmarkedet er i gang, og vi øker nå produksjonen og leveransene av våre nye produkter rettet mot de viktigste europeiske markedene, sier Kurt Østrem, konsernsjef i Zaptec.

– Alt i alt gir dette oss fortsatt tro på fremtiden og et positivt syn på lønnsom vekst, og vi har nå enda bedre innsyn i fremtidige inntekter med en solid ordrebeholdning, sier han.

Zaptec er et teknologiselskap innen ladeinfrastruktur for elbiler i Europa. Selskapet utvikler ladeanlegg for elbiler til både leilighetsbygg, eneboliger og kontorbygg.

Zaptec (Mill. kroner) 1. kv./25 1. kv./24 Driftsinntekter 346,9 300,5 Driftsresultat 6,8 −9,6 Resultat før skatt −7,7 −9,3 Resultat etter skatt −7,7 −9,3



507 mill. i ordrereserve

Selskapet skriver i kvartalsrapporten at ordrereserven var på 507 millioner kroner ved utgangen av første kvartal. Eksportandelen var 81 prosent, mot 79 prosent i fjor.

Zaptec hadde 14 millioner kroner i EBITDA i kvartalet, mot minus 2 millioner kroner i samme periode i fjor.

Finansutgiftene fortsetter imidlertid å tynge selskapet. Zaptec hadde et netto finansresultat på minus 13 millioner kroner. Det trakk resultatet etter skatt ned til minus 7,7 millioner kroner.

Kontantstrømmen er imidlertid positiv. Det gjør at selskapet har 327 millioner kroner i tilgjengelig likviditet, opp fra 318 millioner kroner ved utgangen av 2024.

– Sterk etterspørsel

Zaptec er på vei mot et sterkt 2025, fastslår selskapet i kvartalsrapporten.

Det vises til at gjeninnhentingen av elbilmarkedet i Europa er i gang, og at det gir fortsatt sterk etterspørsel etter Zaptecs produkter. Selskapet hevder å ha beholdt sin sterke posisjon i kjernemarkedene, samtidig som det vises til økt fremgang i Benelux, Storbritannia og Tyskland.

Aksjen falt kraftig ved åpning, men hentet seg deretter inn. Ved 10.30-tiden onsdag var kursen ned omtrent 1 prosent.