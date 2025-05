Se presentasjonen her

– Vår teknologi og våre prosesser er fortsatt under utvikling, men vi beveger oss i riktig retning, sier Odd Strømsnes, adm. direktør i Bergen Carbon Solutions.

– Vi utvikler en ny type karbonmateriale gjennom en helt ny teknologi som ikke tidligere har vært gjort i denne skalaen. Dette krever dyp forståelse og en strukturert tilnærming til arbeidet vårt, sier han.

Bergen Carbon Solutions (Mill. kroner) 1. kv./25 1. kv./24 Driftsinntekter 0,0 0,0 Driftsresultat −15,2 −22,8 Resultat før skatt −13,3 −20,0 Resultat etter skatt −13,3 −20,0



28 prosent kutt

Selskapet hadde ikke omsetning i 2024, og hadde det heller ikke i første kvartal i år.

Underskuddet for kvartalet ble imidlertid redusert fra 20 til 13 millioner kroner. Selskapet melder om en reduksjon i pengeforbruket på 53 prosent sammenlignet med første kvartal i fjor.

Personalkostnadene er tatt ned fra 11 til 8 millioner kroner. Det er en reduksjon på 28 prosent.

Utgiftene til råmaterialer og forbruksvarer er kuttet fra 1,4 til 0,1 millioner kroner, mens andre driftsutgifter er redusert fra 8,5 til 4,7 millioner kroner.

Bergen Carbon Solutions beskriver dette som at selskapet holder et lavt kostnadsnivå, og at kostnadskontrollen er god. Fremover forventer selskapet at pengeforbruket vil holde seg lavere enn i fjor, og at det vil variere med aktivitetsnivået.