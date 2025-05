Google-aksjen stuper etter Apple-utspill om AI-søk

Alphabet-aksjen, morselskapet til Google, stuper nær 9 prosent onsdag ettermiddag etter at Apple-topp Eddy Cue avslørte at selskapet vurderer å vrake Google som standardsøk i Safari til fordel for kunstig intelligens, skriver Bloomberg.

Cue, som er senior visepresident for internettjenester i Apple, la frem utsagnet under sin vitneforklaring i det amerikanske justisdepartementets søksmål mot Google-eier Alphabet.

– Vi ser aktivt på å omforme Safari med fokus på AI-søk, sa Cue, ifølge avisen.

Apple og Google har i dag en lukrativ avtale verdt rundt 20 milliarder dollar årlig, som sikrer Google en posisjon som standardsøk i Safari. Det er denne avtalen som nå står i fare dersom Apple velger å prioritere kunstig intelligens fremfor tradisjonell søk.

– Jeg tror at AI-søkeleverandører som OpenAI, Perplexity og Anthropic på sikt vil erstatte standard søkemotorer som Google, fortsatte han.

Cue avslørte også at Apple har hatt samtaler med AI-søkeselskapet Perplexity, og antydet at flere slike aktører kan bli tilgjengelige i Safari i fremtiden, selv om han tror Google inntil videre vil forbli standardalternativet.

– Vi vil legge dem til i listen – de blir nok ikke standard, men de har potensial, sa Cue.

Første gang i historien

Han bemerket også at søk i Safari faktisk gikk ned forrige måned for aller første gang, som er en endring han tilskrev økt bruk av AI-teknologi.

Cue pekte på at de nye AI-aktørene angriper søkeproblemet på en helt ny måte, og at teknologiutviklingen åpner dørene for reell konkurranse:

– Før AI var det ingen andre reelle alternativer. Nå er det det. Teknologiskifter skaper nye muligheter, og dette er et stort skifte, sa han.

Umulig å unngå

Apple har allerede integrert OpenAIs ChatGPT som en del av Siri, og vurderer å legge til Googles Gemini senere i år.

Han avsluttet med å si at selv om Google gir de beste finansielle betingelsene i dag, er det ikke sikkert det holder i lengden:

– Det er nok penger og sterke aktører i AI-feltet nå til at det nesten er uunngåelig med et skifte, sa han.