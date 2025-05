Onsdag presenterte Pexip sine kvartalstall, noe som endte med en kursoppgang på mer enn 15 prosent. Teknologiselskapet omsatte for 348 millioner kroner i første kvartal, opp 19 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor, samtidig som ledelsen meldte om et tilbakekjøpsprogram på inntil to millioner egne aksjer, eller inntil 100 millioner kroner.

Torsdag ettermiddag stiger aksjen ytterligere 2,2 prosent til 48,05 kroner.

ABG Sundal Collier og Arctic Securities er nå ute med oppdateringer på aksjen. Selv om begge anbefaler kjøp, velger ABG-analytiker Øystein Lodgaard å heve kursmålet fra 65 til 68 kroner, mens Arctic-analytiker Kristian Spetalen senker kursmålet fra 59 til 57 kroner.

Arctic Securities

Spetalen understreker at Pexip fortsetter å levere solid vekst, samtidig som selskapet fremstår som attraktivt priset. Analytikeren kutter salgsestimatene for perioden 2025-2027 med 0-2 prosent, grunnet marginalt lavere årlige gjentagende inntekter (ARR) og svakere dollar, men dette oppveies av en 2-4 prosent lavere kostnadsbase.

Analysefakta Aksje: Pexip

Meglerhus: Arctic Securities

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 57 (59)

Det nye kursmålet på 57 kroner er justert for det nylige utbyttet på 2,50 kroner, og er basert på 15 ganger estimert 2026-resultat, med et forventet utbytte på 3,10 kroner i 2025. Arctic fremhever at aksjen fortsatt er lavt priset sammenlignet med tilsvarende selskaper, med forventet utbytteavkastning på 7-9 prosent for perioden 2025-2027.

ABG Sundal Collier

ABG-analytiker Lodgaard tror Pexip vil vinne på økt bevissthet rundt datasikkerhet, og peker på at veksten i forretningsområdene Secure og Custom var på sterke 27 prosent på årsbasis. Han forventer at denne trenden vil fortsette som følge av økt fokus på datasikkerhet og hybride skyløsninger.

Analysefakta Aksje: Pexip

Meglerhus: ABG Sundal Collier

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 68 (65)

Takket være en sterk operasjonell gearing oppjusteres EBITDA-estimatene 2025-2026 med henholdsvis åtte og tre prosent.

Til tross for en sterk kursutvikling siden kvartalsrapporten ble lagt frem, mener Lodgaard at Pexip handles til attraktive multipler sammenlignet med andre programvareselskaper.