Tidligere var planen at Gates Foundation skulle holde på i 20 år etter Bill Gates' død, men nå fremskyndes altså oppløsningen av stiftelsen.

200 milliarder dollar, som i dag tilsvarer rundt 2.200 milliarder kroner, utgjør 99 prosent av formuen til Gates.

Pengene skal blant annet gå til globalt helsearbeid og utdanning i USA.

Fremskyndingen kommer som følge av at stiftelsen ser mulighetene som ligger i kunstig intelligens for at mennesker skal få det bedre, samtidig som flere land reduserer bevilgningene til bistand.