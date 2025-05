Må hente over 15 mrd. etter svak børsdebut

Amerikanske CoreWeave gikk på børs i mars i det som var en kraftig nedskalert notering.

Opprinnelig hadde AI-selskapet mål om å hente inn 2,7 milliarder dollar til en aksjekurs på mellom 47 og 55 dollar, men emisjonen ble redusert til 1,5 milliarder dollar og en kurs på 40 dollar pr. aksje etter at investorer uttrykte bekymring selskapets høye gjeld og et svakere AI-marked.

Nå må CoreWeave ut i rentemarkedet for å hente inn rundt 1,5 milliarder dollar, tilsvarende om lag 15 milliarder kroner, gjennom et høyrenteobligasjonslån, ifølge Financial Times.

Kapitalen skal, ifølge den britiske avisen, brukes til å refinansiere deler av selskapets store gjeldsportefølje for å redusere lånekostnadene. En person med kjennskap til selskapet sier også til avisen at midlene kan brukes til videre investeringer i driften.

Les også – En konkurskandidat – Coreweave burde aldri vært på børs. Shady business går helt til noen ser deg i kortene, sier aksjekommentator Karl Johan Molnes.

83 mrd. i gjeld

CoreWeave har sett stor vekst i selskapet etter AI-boomen i 2023, der inntektene har steget fra 16 millioner dollar i 2022 til 1,9 milliarder i 2024.

Ifølge Financial Times har derimot selskapet lånt aggressivt for å finansiere veksten, og har hentet inn nesten 13 milliarder dollar i gjel de siste to årene for å bygge datasentre i tråd med en økende etterspørsel rundt AI.

Ved utgangen av fjoråret hadde AI-selskapet rundt 8 milliarder dollar i samlet gjeld, omtrent 83 milliarder kroner.

Mesteparten av gjelden ble hentet gjennom private kredittavtaler med oppkjøpsfondet Blackstone og hedgefondet Magentar Capital, til renter på mellom 11 og 15 prosent.