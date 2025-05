Politiske partier har lansert KI-chatboter

Partiet Sentrum og Høyre har allerede lansert KI-drevne chatboter, mens Senterpartiet jobber med sin, skriver TV 2.

Chatboten skal hjelpe både velgere og partimedlemmer med å forstå partiets politikk.

– Et politisk program på 135 sider er krevende å navigere i. Det er ikke alle mennesker som enkelt klarer dette. Dette er en rask og god måte å finne og forstå politikken vår på, sier partileder i Partiet Sentrum, Geir Lippestad.

Men lansering av en KI-chatbot er ikke uten fallgruver, da det er en risiko for feilinformasjon. På Høyres nettside advarer de om at chatboten kan ta feil. Også Lippestad erkjenner at de tar en risiko ved å ha en chatbot.

– Men vi har passet på at chatboten kun har tilgang til vår egen informasjon, og vår politikk. Da mener vi risikoen er svært lav.

KrF og Venstre opplyser at de ikke vil lansere chatbot.

