«Den eneste veien videre for Alphabet er en fullstendig oppdeling som vil la investorene eie den virksomheten de faktisk ønsker.» Det skriver D.A. Davidson-analytiker Gil Luria i et nytt notat, ifølge Bloomberg.

Han mener verdsetting av Alphabet på summen-av-delene-basis «kun virker dersom selskapet er villig til å ta grep».

Luria mener følgelig at Google-eieren – et av verdens største teknologiselskaper – ville vært enda mer verdt om det bare var mindre, og at det beste for Alphabet for å frigjøre aksjonærverdier vil være å splittes opp.

Analytikeren har en holdanbefaling for Alphabet-aksjen nå, men vil oppgradere aksjen til et favorittvalg om selskapet går for en oppdeling.

«Alvorlig underprising»

Blant Lurias argumenter er at AI-konkurransen er en konstant motvind for Alphabet, som hindrer markedet i å fullt ut verdsette selskapets andre viktige virksomheter, som YouTube, Waymo og TPU-brikker.

Han mener verdsettelsen av hele tech-giganten blir værende på den som nå gjelder for Alphabets søkevirksomhet – som er 16 ganger inntjeningen – så lenge Alphabet beholder dagens konglomeratstruktur.

Dette betyr, etter Lurias vurdering, at Waymo og TPU verdsettes til null, mens det er snakk om «alvorlig underprising» av YouTube samt sky- og nettverksvirksomhetene.

