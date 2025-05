Microsoft sparker flere tusen ansatte

Microsoft opplyste tirsdag at selskapet kutter tre prosent av arbeidsstyrken på tvers av alle nivåer, team og geografiske lokasjoner, ifølge CNBC. Sommeren 2024 hadde teknologigiganten 228.000 ansatte, noe som betyr at flere tusen ansatte mister jobben.

Nødvendig nedbemanning

– Vi fortsetter å gjennomføre organisatoriske endringer som er nødvendige for å posisjonere selskapet best mulig i et dynamisk marked, sier en Microsoft-talsperson til CNBC.

Kuttet omtales som det største siden selskapet fjernet 10.000 stillinger i 2023.

Flere runder med kutt

I januar varslet Microsoft et mindre, prestasjonsbasert kutt. De nye oppsigelsene skal derimot ikke være relatert til de ansattes prestasjoner, understreker en talsperson. Et målene er å redusere antall ledelsesnivåer i teknologiselskapet.

I slutten av april presenterte Microsoft kvartalstall som var bedre enn ventet, og på mandag sluttet aksjen på 449,26 dollar – årets høyeste. Tirsdag faller aksjen 0,5 prosent til 447,21 dollar.