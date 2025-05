– Kameraene er primært plassert der mennesker sjelden ferdes. Skulle et forbipasserende menneske likevel komme med på et bilde, sørger AI-algoritmen automatisk for å sladde og anonymisere ansiktet, i tråd med GDPR-kravene, sier Kristiansen, som også trekker frem at mindre bruk av gift gir bedre dyrevelferd.