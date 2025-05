Presser Apple: – Problem med Tim Cook

Under besøket i Qatar ba USAs president Donald Trump Apple-sjef Tim Cook om å stanse byggingen av fabrikker i India for produksjon til det amerikanske markedet. Presidenten ønsker heller at iPhone-produsenten skal øke produksjonen i USA, melder Bloomberg.

– Jeg hadde et lite problem med Tim Cook i går, uttalte Trump.

– Han bygger overalt i India. Jeg vil ikke at du skal bygge i India, sa presidenten.

Dette er en utfordring for Apple fordi selskapet planlegger å importere mesteparten av iPhonene som selges i USA fra India innen utgangen av 2026. Planen innebærer også å redusere avhengigheten av Kina, samt toll og geopolitiske spenninger. Apple har i dag ingen produksjon av smarttelefoner i USA, men har forpliktet seg til å bruke 500 milliarder dollar på innenlandske investeringer de neste fire årene.

Les også Trump: Reiser kanskje til Tyrkia fredag President Donald Trump sier han fortsatt kan ta turen til Tyrkia, men kun hvis det blir framgang i samtalene mellom Russland og Ukraina.

Kjent taktikk

Samtalen i Qatar resulterte, ifølge Trump, i at Apple vil «øke produksjonen i USA».

– Dette er en kjent Trump-taktikk: Han ønsker å presse Apple til å lokalisere mer og bygge en forsyningskjede i USA – noe som ikke skjer over natten, uttalte direktør Tarun Pathak i analyseselskapet Counterpoint til Bloomberg.

– Produksjon i USA vil dessuten være mye dyrere enn å sette sammen iPhoner i India, la han til.

iPhone-fabrikkene i India produserer over 40 millioner enheter i året, noe som tilsvarer rundt 20 prosent av Apples årlige produksjon. Selv om Trump har presset Apple til å produsere iPhoner i USA, gjør mangel på lokal ingeniørkompetanse og produksjonskapasitet det nærmest umulig på kort sikt.

– Apple har et av verdens mest sofistikerte leverandørnettverk, bygget opp over mange år, sier Pathak, og fortsetter:

– Å forstyrre det, eller flytte alt ut av India eller Kina, vil være ekstremt vanskelig.