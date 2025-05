Onsdag presenterte Link Mobility sine kvartalstall, noe som sendte aksjen ned litt over fire prosent. Teknologiselskapet kunne vise til driftsinntekter på 1,65 milliarder kroner, en liten nedgang fra 1,67 milliarder i samme kvartal i fjor. Driftsresultatet endte på 94,5 millioner kroner, opp fra 57 millioner kroner for et år siden.

I en analyse fra Pareto Securities skriver analytiker Olav Rødevand at Link Mobility leverte på alle nøkkelpunktene i første kvartal: organisk vekst, videre marginforbedring, økt etterspørsel etter avanserte produkter og fremgang innen fusjoner og oppkjøp (M&A).

Analysefakta Aksje: Link Mobility

Meglerhus: Pareto Securities

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 32 (30)

Analytikeren beskriver onsdagens kursfall som en kjøpsmulighet, og gjentar sin kjøpsanbefaling på aksjen, samtidig som han jekker opp kursmålet fra 30 til 32 kroner. Rødevand fremhever at fremdrift i oppkjøpsprosessen kan tilføre aksjen ytterligere verdi, som per nå ikke er reflektert i aksjekursen.

Samtidig understreker han at resultatene i første kvartal var noe bedre enn ventet, hvor den organiske veksten og det justerte EBITDA-resultatet var over konsensus.

Torsdag falt aksjen ytterligere 3,0 prosent til 24,65 kroner.