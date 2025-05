I et skogholt utenfor Skien vokser det nå frem et av Europas mest ambisiøse teknologiprosjekter. Med en investering på 600 millioner euro – over 6,7 milliarder kroner – bygger Google sitt første hyperscale datasenter i Norge. Det er ikke bare et bygg som reiser seg i Telemark, men et nytt kapittel i Norges rolle i den globale digitaliseringen.