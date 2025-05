Nvidia åpner AI-døren på gløtt

Nvidia har lenge dominert markedet for grafikkprosessorer innen kunstig intelligens, men med den nye NVLink Fusion-teknologien tar selskapet et steg mot en mer åpen og fleksibel AI-infrastruktur, skriver CNBC. Dette innebærer at Nvidia-produkter kan kobles sammen med prosessorer utviklet av andre aktører – inkludert MediaTek, Marvell og Qualcomm.

– NVLink Fusion handler ikke bare om å lage semi-skreddersydde brikker, men semi-skreddersydd AI-infrastruktur, sa Jensen Huang fra scenen i Taipei.

En bro til konkurrentenes teknologi

Analytikere peker på at NVLink Fusion kan gjøre Nvidia enda mer relevant for datasentre som benytter spesialdesignede brikker, et område hvor Nvidia tidligere har møtt konkurranse. Selv om dette åpner for at kundene kan bruke færre Nvidia-komponenter, mener flere eksperter at fleksibiliteten på systemnivå vil styrke Nvidias posisjon.

– Det gjør Nvidia til kjernen i neste generasjons AI-fabrikker, selv når ikke hele systemet er bygget på Nvidia-teknologi, sier Ray Wang, teknologianalytiker i USA, til CNBC.

Økt fotfeste i fremtidens AI-marked

Blant partnerne i det nye NVLink-økosystemet er også designverktøyleverandører som Synopsys og Cadence, samt systembyggere som Fujitsu. Dette gir Nvidia et bredere nedslagsfelt i utviklingen av fremtidens AI-infrastruktur.

– Den nye teknologien kan utvide Nvidias markedsposisjon betydelig, sier Wang.

Teknologigiganten har steget 33 prosent den siste måneden og 10 prosent den siste uken, men er fortsatt kun opp 0,72 prosent hittil i år.