AI løfter kinesiske tech-giganter

Kinesiske teknologigiganter leverte denne uken kvartalstall som overrasket positivt. Alibaba rapporterte en omsetning på over 101 milliarder yuan for sin e-handelsplattform, godt over analytikernes forventninger. JD.coms inntekter steg med over 16 prosent, drevet av økt salg av elektronikk og husholdningsapparater, mens Tencent meldte om sterk annonsevekst – særlig innenfor kortvideo og sosiale medier.

– E-handels- og annonseinntektene var positive overraskelser, særlig med tanke på frykten for at toll og handelsuro skulle ramme forbruket, sier Kai Wang i Morningstar.

AI driver annonseveksten

Både Tencent og JD trekker frem kunstig intelligens som en nøkkelfaktor bak veksten i annonseinntektene. Tencent løftet klikkraten på annonser fra 0,1 prosent til nesten 3 prosent, og JD sier de bruker store språkmodeller for å forbedre treffsikkerheten i sine kampanjer.

– AI-annonser gir bedre målretting, selv når de makroøkonomiske forholdene er utfordrende, sier Wang.

Både myndighetenes subsidier og mer avansert teknologi bidrar altså til at forbruket holder seg oppe, til tross for usikkerheten etter de nylige tolløkningene mellom Kina og USA.