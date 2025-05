Telia Norge må ta nye grep i organisasjonen og kutter samtidig 90 årsverk. Det kommer etter at de i september i fjor kuttet 245 stillinger.

Selskapet skiller nå ut bredbånd og TV i en egen divisjon.

– Vi ser et potensiale for å utvikle bredbånd- og TV-virksomheten vår ved å opprette en egen fastnettdivisjon. Det vil gi større trykk på dette området og muligheten til å jobbe mer helhetlig med verdikjedene, sier fungerende adm. direktør i Telia Norge, Morten Karlsen Sørby.

Selskapet skal samtidig gjennomføre et nedbemanningsprogram, som de mener vil sikre mer effektiv drift og nødvendig konkurransekraft. Kuttene håper de å kunne løse gjennom å tilby sluttavtaler og karriererådgivning.

– Vi har full forståelse for at dette er en krevende beskjed å få for de som berøres, og vi skal gjøre det vi kan for at de berørte får god oppfølging i tiden framover og hjelp til å finne nye jobber, sier Sørby.

I tillegg til bemanningsreduksjonen av faste ansatte, vil det være naturlig avgang blant ansatte som ikke erstattes og en betydelig reduksjon i antall innleide konsulenter.