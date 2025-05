Goldman Sachs: Venter kraftig kursoppgang i Microsoft

Microsofts årlige Build-konferanse har forsterket Goldman Sachs’ tro på teknologi­gigantens fremtid. Analytiker Kash Rangan jekker nå opp kursmålet fra 480 til 550 dollar, samtidig som han gjentar sin kjøpsanbefaling.

Det tilsvarer en potensiell oppside på rundt 20 prosent.

Vekstfaktorer

Han peker særlig på Microsofts Model Context Protocol, som gjør det mulig for utviklere å integrere AI-modeller og eksterne systemer, og beskriver det som en betydelig videreutvikling av selskapets AI-satsing, ifølge CNBC.

Andre AI-nyheter som imponerte Rangan, er GitHub Copilot og Copilot Studio. Han trekker også frem Microsofts Azure AI Foundry og selskapets satsing på å utvide sine datasentre og skyløsninger som viktige vekstfaktorer.

Masseoppsigelser

For en uke siden meldte Microsoft at selskapet kutter tre prosent av arbeidsstyrken på tvers av alle nivåer, team og geografiske lokasjoner. Sommeren 2024 hadde teknologigiganten 228.000 ansatte, noe som betyr at flere tusen ansatte mister jobben.

Kuttet ble omtalt som det største siden selskapet fjernet 10.000 stillinger i 2023.

Analytikerfavoritt

Microsoft er fortsatt en favoritt blant mange av meglerhusene på Wall Street. Ifølge CNBC har 56 av 63 analytikere som dekker aksjen enten en sterk kjøpsanbefaling eller vanlig kjøpsanbefaling på aksjen.

Hittil i år har Microsoft klatret nesten ni prosent på New York-børsen.