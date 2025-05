OpenAI lanserer ny AI-agent

OpenAI, selskapet bak språkmodellen ChatGPT, har nå lansert Codex, en ny AI-agent som automatisk håndterer programmeringsoppgaver.

Verktøyet, som bygger på OpenAI sin o3-modell, er utviklet for å skrive, feilsøke og teste kode basert på naturlige tekstbeskrivelser fra brukeren, ifølge selskapet. Codex leverer løsninger på mellom ett og 30 minutter.

– Måten vi tror mest utvikling vil skje på i fremtiden, er at agenten vil jobbe på sin egen datamaskin, og at vi vil delegere til den, sier Alexander Embiricos, produktleder for Codex.

Les også OpenAI i forhandlinger med Microsoft OpenAI og Microsoft er i forhandlinger som kan legge grunnlaget for en børsnotering av ChatGPT-skaperen.

OpenAI: Dropper å bli kommersielt selskap Selskapet bak ChatGPT, OpenAI, skrinlegger en omstridt plan om å bli et kommersielt selskap. Det sier toppsjef Sam Altman.

– Handler om mye mer enn ChatGPT Kun to av ti norske toppledere tror at bedriften de leder, vil få økt lønnsomhet ved bruk av kunstig intelligens. Partner og leder for data og AI i PwC, Lars Meinich Andersen, er ikke overrasket.

Skal hjelpe ingeniører

Ifølge OpenAI er Codex særlig effektiv for tidkrevende oppgaver som refaktorering og automatisert testing. Utviklere kan også legge inn en «AGENTS.md»-fil i kodebasen for å gi AI-agenten bedre kontekst.

– Målet for Codex er å gjøre ChatGPT til en «virtuell medarbeider» for ingeniører, sa Josh Tobin, forskningsleder for AI-agenter i OpenAI, til Wired.

Codex er foreløpig tilgjengelig for Pro-, Enterprise- og Team-brukere, mens støtte for Plus- og Edu-brukere kommer senere.