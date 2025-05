Futurehome er konkurs

Kortversjon Futurehome har erklært konkurs etter å ha tapt 185 millioner kroner i 2023, til tross for kutt i staben og kostnader.

Forsøk på rekonstruksjon av selskapet har mislyktes, sier styreleder Gunnar Evensen, som tidligere ledet Get. Konkursbehandling er nå igangsatt.

Regnskapet for 2023 viste en omsetning på 29 millioner kroner, mot forventede 200 millioner, noe som førte til økonomisk krise for selskapet. Kortversjonen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av våre journalister.

Futurehome tapte 185 millioner kroner i 2023. Staben ble halvert, kostnadene kuttet, men selskapet må hente mer penger for å ha en fremtid.

Det fortalte Finansavisen i november 2024.

Nå er det klart at forsøkene på å berge selskapet ikke lyktes, og at det er tatt under konkursbehandling. Selskapet har solgt og koblet sammen egenutviklet utstyr for smarthus, lading og strømstyring.

Futurehome 2023 (Tall i mill.) 2023 2022 Driftsinntekter 29,2 126,1 Driftsresultat −158,6 −17,4 Resultat før skatt −168 −18,5 Resultat etter skatt −185,2 −13,9



– Har ikke ført frem

– Det har dessverre ikke vært mulig å gjennomføre en full rekonstruksjon av Futurehome. Selskapet er derfor satt under konkursbehandling. Styret og ledelsen i Futurehome beklager på det sterkeste at de økonomiske tiltakene som har vært forsøkt, ikke har ført frem, sier Gunnar Evensen til Dagens Næringsliv.

Evensen var i mange år sjef for Get.

Vinteren 2023 så verden lys ut for selskapet som leverer strømstyringssystemer for smarte hus. Strømprisene var skyhøye, ordrene rant inn og gründerne forventet at salget skulle passere 200 millioner kroner.

– Vi gikk på skyene på den tiden, og antall nye kunder økte fra 100 til 500 i uken, har gründer Erik Stokkeland tidligere uttalt til Finansavisen.

– Perfekt storm

Regnskapene for 2023 avslørte imidlertid en total kollaps for selskapet. Omsetningen stoppet på 29 millioner kroner, og underskuddet endte på 185 millioner kroner. En liten trøst var at mye av årsaken lå i av- og nedskrivninger. Like fullt ble det krise.

– Futurehome havnet i det jeg kaller en perfekt storm, har daglig leder Eivind Helgaker uttalt til Finansavisen.

Futurehome ble startet av gründerne Erik Stokkeland, Sigbjørn Groven, Bjarne Handeland og Odd Eivind Evensen i 2013. I 2019 kjøpte Get 51 prosent av selskapet til en prising på 90 millioner kroner, men da Get ble slukt av Telia, var interessen for Futurehome laber. Gründerne kjøpte selskapet tilbake i 2021. Så eksploderte strømprisene og omsetningen.

I fjor sommer meldte selskapet at det ble hentet 20 millioner i frisk kapital og fikk barbert gjelden.

I denne transaksjonen ble aksjonærverdiene nærmest nullet. Futurehome gikk fra en verdi på 300 millioner til én million på to år.