Bouvet opplever sterk etterspørsel, og kunne notere en omsetningsvekst på 5,8 prosent i årets første kvartal.

IT-konsulentselskapet avsluttet kvartalet med en omsetning på 1.074,7 millioner kroner. Driftsresultatet endte på 155,2 millioner, mot 135 millioner i samme periode i fjor.

– Vi legger bak oss et kvartal med solide resultater i et marked preget av fortsatt sterk etterspørsel i viktige sektorer for Bouvet, men også et marked som på enkelte områder er preget av sterkere konkurranse og redusert etterspørsel, sier Per Gunnar Tronsli, adm. direktør i Bouvet.

I første kvartal er det særlig innen sektorene energi, kraftforsyning, forsvar og sikkerhet og deler av offentlig sektor at etterspørselen har vært sterk.

Forsvar og sikkerhet utgjør en av Bouvets tre største sektorer. Som følge av den militære opprustningen i Europa forventer selskapet at aktivitetsnivået i denne sektoren vil være økende fremover.

Bouvet har inngått en ny rammeavtale med Statens vegvesen innen generell IT-bistand. I første kvartal har selskapet blant annet inngått en rammeavtale med Boliden Odda og vunnet to nye rammeavtaler med NVE.