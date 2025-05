USA–Kina: Spenningen blusser opp

Dagens viktigste nyhet, ifølge en oversikt fra Goldman Sachs, er oppslaget i Bloomberg om økende spenning mellom USA og Kina. Beijing truer nå med rettslige skritt mot alle som håndhever Washingtons restriksjoner på Huawei Technologies.

Det amerikanske handelsdepartementet har tidligere advart mot bruk av halvledere fra Huawei, og uttalte ifølge Bloomberg at bruk «hvor som helst i verden» ville være i strid med amerikanske eksportregler. Senere ble dette tonet ned, og formuleringen «hvor som helst» fjernet.

Kinas handelsdepartement uttalte onsdag at selskaper som bidrar til å håndheve de amerikanske restriksjonene, kan komme i strid med den såkalte Anti-Foreign Sanctions Law. Hva slags straff dette eventuelt vil medføre, ble ikke utdypet. Loven gir kinesiske myndigheter hjemmel til å iverksette mottiltak mot utenlandske aktører som deltar i sanksjoner mot Kina.

Wu Xinbo, direktør ved Senter for amerikanske studier ved Fudan-universitetet i Shanghai, mener justeringen i den amerikanske uttalelsen tyder på at det fortsatt finnes en viss dialog.

– Utfordringen nå er hvordan partene kan bevare fremdriften fra Genève-samtalene. Jeg håper det blir toppmøter neste måned, men foreløpig er ingenting garantert, sier han til Bloomberg.

Flere betente temaer

Kinas advarsel kom samtidig som viseutenriksminister Ma Zhaoxu møtte USAs nye ambassadør i Kina, David Perdue. Under møtet uttrykte Ma håp om at USA vil samarbeide om å styrke forholdet mellom de to landene.

Men til tross for diplomatiske samtaler er det lite som tyder på at konflikten om teknologitilgang er i ferd med å avta. Amerikanske restriksjoner på halvledere og Kinas kontroll over kritiske mineraler er fortsatt betente temaer. I tillegg legger amerikanske myndigheter press på Kina for å få mer samarbeid i kampen mot fentanyl.

– Min magefølelse er at tollsatser og forsyningskjeder styres etter ulike logikker, og at de beveger seg på til dels uavhengige spor, uttalte Graham Webster, leder for DigiChina-prosjektet ved Stanford University.