Dropracks i 2017: Skal ha partner på plass i år

Denne saken sto i Finansavisen 15. mai 2017

TRONDHEIM: – Bilbransjen er en stor og tung bransje, og vi har ambisjoner om å skape et helt nytt markedssegment med nedsenkbare takstativer, sier Peter Vollen, medgründer i Dropracks.

Finansavisen fortalte i oktober 2016 om studiekameratene fra NTNU i Trondheim som var lei av problemene med tradisjonelle takstativ: Riper i billakken, utilgjengelig tilkomst og tunge løft for å få kajakk og utstyr opp på taket.

Gründerne gikk sammen og laget det de hevder er markedets første universelle, nedsenkbare takstativløsning.

Dropracks (Mill. kr) 2016 Driftsinntekter 1,3 Driftsresultat -0,6 Resultat før skatt -0,6 Årsresultat - Eiere: 83 prosent eies av de ansatte og styret. 17 prosent eies av et utvalg av engleinvestorer og småaksjonærer på totalt 56 personer.

Har hentet 1,5 millioner

Siden da har gründerne hentet 1,5 millioner kroner i en lukket emisjonsrunde. Tidligere har de fått inn 1,6 millioner kroner fra Innovasjon Norge og Forskningsrådet, og 700.000 kroner gjennom folkefinansiering, fordelt på 42 investorer.

Frem til høsten 2016 jobbet gründerne på spreng med å få ferdig en prototyp til Automechanika i Frankfurt, verdens største bilutstyrsmesse.

Det siste halvåret har imidlertid gründerne gjort en annen strategisk beslutning.

– Markedsadgang er avgjørende for å lykkes, så vi går for lisensieringsstrategien. Vi har ett mål, og det er å få produktet ut for salg. Men for å komme ut i markedet trenger vi en partner. Det kan være noen som er i bransjen i dag, eller som ønsker å komme inn, sier Vollen.

– Er dere i konkrete samtaler med en partner nå?