Trump truer Apple med telefon-toll

– For lenge siden informerte jeg Tim Cook i Apple om at jeg forventer at deres iPhoner som selges i USA, er laget i USA – ikke India eller noe annet sted.

– Hvis det ikke blir tilfellet, må Apple betale en toll på minst 25 prosent. Takk for oppmerksomheten!, skriver Trump i sosiale medier.

Apple har begynt å flytte deler av produksjonen sin til India, blant annet for å unnslippe USAs høye tollsatser på import av kinesiskproduserte varer.

I april sørget Apple for å importere 600 tonn mobiltelefoner før tollsatsene ble innført.

