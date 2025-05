Endel hevet nok øyenbrynene da Donald Trump under sin nylige Midtøsten-reise kun besøkte Saudi-Arabia, Qatar og De forente arabiske emirater. USAs nære allierte Israel var satt på sidelinjen.

Men reisen dreide seg først og fremst om å sikre kontrakter for amerikansk næringsliv – og da er det lite som slår petrodollarene til de nevnte gulfstatene. Med seg hjem hadde Trump da også lovnader om innkjøp for rundt 700 milliarder dollar, ifølge Reuters.

Første stopp på turneen var Riyadh i Saudi-Arabia, hvor Trump stilte med et kobbel næringslivsledere og tech-milliardærer, inkludert Palantirs Alex Karp, OpenAIs Sam Altman, Nvidias Jensen Huang og Elon Musk. De fleste deltok i paneldebatter under Saudi–U.S. Investment Forum – et arrangement som utgjorde en sentral del av oppholdet i Riyadh.

Elon Musk var én av få som ble intervjuet på scenen, og tidligere spekulasjoner om at han var ute i kulden hos Trump, ble dermed gjort til skamme.

Musk uttrykte sterk optimisme for humanoide roboter, og sa at han ser for seg titalls milliarder slike roboter i fremtiden – noe han mente kunne tidoble verdensøkonomien. “Hvem vil ikke ha sin personlige C-3PO eller R2-D2?” spurte han, med referanse til Star Wars. “Det vil være storslagent!”

Musk la til at han hadde vist frem Teslas Optimus-roboter til Donald Trump og Saudi-Arabias kronprins og statsminister Mohammed bin Salman – og at én av robotene til og med hadde danset Trumps signaturdans til “YMCA”.

Optimismen til tross, Musk skisserte også betydelig risiko knyttet til kunstig intelligens:

– Hvis vi ikke gjør dette riktig, risikerer vi en James Cameron-type film. Terminator. Den vil vi ikke ha. Men en Star Trek-fremtid – dét ville vært fantastisk!