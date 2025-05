Snart kan dine Facebook-bilder bli brukt til AI-trening

I april ble det kjent at Meta, eieren av Facebook og Instagram, ville ta i bruk offentlig tilgjengelig innhold fra brukere i EUs 27 medlemsland for å trene sine AI-modeller.

Mandag 26. mai går fristen ut for at brukere kan gjøre selskapet oppmerksom på at de ikke ønsker at deres innhold blir brukt til formålet, skriver den danske nettavisen input.dk, ifølge nyhetsbyrået Ritzau.

Dermed kan selskapet fra tirsdag av fritt mate sine AI-modeller med bilder og innlegg som vanlige folk har lagt ut på sine personlige Facebook- eller Instagram-profiler, i tillegg til fremtidige innlegg og bilder.

Meta har vært uklare på om dette også gjelder Norge og de andre EØS-landene, men Datatilsynet har tidligere opplyst at deres oppfattelse er at dette også gjelder for norske brukere.

Selskapet har fått mye kritikk for sin AI-praksis og har blitt begrenset av EUs strenge personvernlover, som gir folk kontroll over hvordan personopplysningene deres brukes. Meta har tidligere opplyst at de i fjor fikk bekreftelse fra EU om at framgangsmåten deres er innenfor lover og regler.