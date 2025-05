Under en presentasjon i Sverige brukte Nvidia-sjef Jensen Huang tid til å hylle president Donald Trumps forsøk på å femme amerikansk teknologi, ifølge Reuters.

Huang var i Sverige for å annonsere partnerskap med flere svenske selskaper for å utvikle AI-infrastrutkur.

Nvidia har annonsert flere tilsvarende partnerskap de siste ukene, etter at Trump fjernet en lov som ble innført av Biden-administrasjonen, som la begrensninger på eksport av AI-chiper.

Han sier Trump ønsker at amerikanske selskaper skal vinne.

«Amerikanske teknologiselskaper hadde mye suksess i Kina for fire år siden, men vi har mistet rundt 50 prosent markedsandel samtidig som konkurrentene har hatt vekst», sier han.

«Presidenten ønsker at amerikansk teknologi skal vinne, med Nvidia og amerikanske selskaper som selger chipper over hele verden for å generere inntekter, skatteinntekter, samt investere og bygge i USA», sier han.



Trump-administrasjonen har skapt furore i markedene med sine tollsatser, der administrasjonen argumenterer med at tollene vil stimulere vekst og hente mer produksjon hjem, som vil øke skatteinntektene.

Flere selskaper og økonomer og har imidlertid tatt til ordet for at at tollsatsene kan ha motsatt effekt, og føre til resesjon i USA og en global økonomisk nedtur.

Huang mener flere av Trumps tiltak for å reindustrialisere USA er «veldig visjonære».

«Produksjon i USA, sikre vår forsyningskjede, ha ekte motstandsdyktighet, overflod og mangfold i forsyningskjedene – alt dette er veldig bra», sier han.