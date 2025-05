– Det er viktig å gjennomføre prioriterte tiltak som faktisk har effekt, fremfor å blåse millioner på gjennomganger og konsekvensutredninger, sier han.

Sikkerhetssjef som tjeneste

Sicra tilbyr strategisk rådgivning, implementering av sikkerhetsløsninger og kontinuerlig overvåkning. Leveransemodellen innebærer at Sicra leverer ekspertene, amerikanske Arctic Wolf det teknologiske skjoldet, og norske River Security tester svakheter.

Det seneste året har selskapet investert tungt i egen sikkerhetsavdeling (SOC), ansatt tre erfarne sikkerhetsledere (CISO) – med lang erfaring fra større miljøer – og styrket salgsapparatet.

Resulatet er ifølge Valderhaug tosifret omsetningsvekst og forventninger om hockeystick-utvikling det neste året.

– Vi har bygget fundamentet, og fremover skal vi få ut resultater av arbeidet. Vi forventer at det vil renne inn med nye kontrakter, sier han.

Blant de nye kundene selskapet har fått inn er revisjonsgiganten BDO og oljeselskapet DNO.

Han mener nøkkelen til å selge tjenester og produkter mange selskaper gjerne skulle vært foruten, er en leveransemodell han hevder funker.

– Tilbakemeldingene fra markedet tyder på at vi har truffet blink. I løpet av ett år har over 30 virksomheter med mer enn 50.000 brukere kjøpt SOC-tjenestene våre. Mer enn 20 virksomheter er i dialog på samme, forteller Valderhaug.

– Mangler kunnskap

Valderhaug, som tidligere har vært utsatt for rekrutteringsforsøk fra fremmed etterretning og har fulgt utviklingen i sikkerhetssituasjonen tett over lang tid, gir samtidig et ganske dystert bilde av næringslivets forståelse av hvor viktig det er å ivareta egen sikkerhet.

– Situasjonen er blitt så prekær at vi må realitetsorientere oss. Mange forstår at cyberkriminalitet er et problem, men det mangler kunnskap om hva som gir effekt, sier han.

– 60-80 prosent av angrepene skyldes banale feil. Alt koster penger, men alternativet – å ikke gjøre noe – kommer til å koste mye mer, sier han.