Hongkong-børsen var blant få tapere i Asia mandag, og ble først og fremst senket av kinesiske elbilaksjer etter at BYD annonserte kraftige priskutt sent i forrige uke.

BYD selv stupte nesten 9 prosent fra rekordhøye nivåer. Geely Automobile falt over 9 prosent, mens Great Wall Motor gikk tilbake over 5 prosent, Xpeng over 4 prosent og Li Auto over 3 prosent.

– Tydelig signal

Priskuttene treffer totalt 22 BYD-modeller, deriblant kompaktmodellen Seagull med 20 prosent til 55.800 yuan (knapt 7.800 dollar). Bilen var allerede før kuttet BYDs billigste modell. Størst priskutt fikk hybridmodellen Seal, med 34 prosent til 102.800 yuan, melder Bloomberg.

34 PROSENT BILLIGERE: BYDs hybridmodell Seal. Foto: Bloomberg

De siste månedene har BYD ifølge nyhetsbyrået forsøkt å kvitte seg med eldre modeller uten nye fasiliteter for førerassistanse, som selskapet i februar kunngjorde at ville bli inkludert gratis fremover. Dette skiftet har skapt utfordringer og lagt ekstra press på forhandlerne.

«Selv om noen av disse rabattene har vært tilgjengelige siden april, sender den offisielle kunngjøringen et tydelig signal om hvor vanskelig markedet er», skriver Morgan Stanley-analytikere anført av Tim Hsiao i et notat.

Antar smitteeffekt

BYDs priskutt ventes å utløse ytterligere kutt fra konkurrenter, noe som vil utløse nytt marginpress. Priskrigen har allerede gitt høyere tap og konsolidering i bilindustrien.

FORBIKJØRT AV BYD: Tesla, ledet av Elon Musk. Foto: Bloomberg

«Vi forventer at konkurrentene vil følge BYDs priskutt», skriver Citi Research, og peker ifølge Bloomberg på at Chongqing Changan Automobile nylig tilbød 25.000 yuan kontantrabatt på sin Deepal S07-modell, – samtidig som Zhejiang Leapmotor Technologies justerte prisene på sine SUV-modeller C16 og C11.

Citi anslår at rabattene kan øke trafikken hos BYD-forhandlere med 30-40 prosent fra forrige uke.

Kjører forbi Tesla

Slår dette ut i økt salg, kan BYD fortsette den oppadgående trenden fra april, som ble den beste måneden hittil i år. Selskapet er i rute til å nå 2025-målet om 5,5 millioner leveranser, hvorav stadig flere skjer internasjonalt, og i forrige uke ble det kjent at BYD – for første gang – solgte flere elbiler i Europa enn Tesla.

Nyhetsbyrået understreker at BYD, takket være stordriftsfordeler hjemme i verdens tøffeste elbilmarked og sin vertikalt integrerte verdikjede med egenproduksjon av batterier og halvledere, er mindre sårbare for priskrigen enn mange av konkurrentene.

BYD leverte i første kvartal rundt 20 prosent bruttomargin, mot 16 prosent i Tesla. Bunnlinjen på 9,15 milliarder yuan var også mer enn den Elon Musk-ledede elbilprodusenten klarte i samme periode.