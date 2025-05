Planlegger rettet emisjon

ABG Sundal Collier, DNB Carnegie og SpareBank 1 Markets er engasjert som tilretteleggere i den rettede emisjonen.

Tegningskursen i emisjonen skal fastsettes via en såkalt akselerert bokbyggingsprosess, der investorene legger frem bud over en kort periode. Selskapet meldte tidligere på dagen at det har til hensikt å hente inn minst 150 millioner kroner i ny egenkapital.

Med mandagens sluttkurs på 22 kroner vil verdien av 10 millioner aksjer, før utvanning, være verdt 220 millioner kroner.

Sterk interesse

Ifølge meldingen fra selskapet vil emisjonen rettes mot utvalgte norske og internasjonale investorer, og minimumstegningen er 100.000 euro - drøyt 1,15 millioner norske kroner.

Selskapet skal ha merket seg sterk interesse, og det skal foreligge indikasjoner som tyder på en interesse for over 150 millioner kroner fra større aksjonærer, inkludert 2 millioner kroner fra adm. direktør Lars Boilesen og en forholdsmessig tegning på omtrent 9,71 prosent fra Verdane Capital VIII, som har tilknytning til styreleder Christian Jebsen. Driftsdirektør (COO) Henrik Brill Jensen vil tegne seg for 500.000 kroner.

De nye aksjene vil være omsettelige fra tildelingen, som er ventet fra og med 27. mai.

La frem tall

Mandag morgen la Napatech frem tall for første kvartal, der selskapet kunne vise til en omsetning på 23,8 millioner danske kroner, mot 21,5 millioner i samme periode året før.

Driftsresultatet utgjorde minus 35,5 millioner danske kroner, mot minus 32,3 millioner året før.