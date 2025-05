Tangen om AI: – Du får ikke jobb uten

I et intervju med Bloomberg fastslår adm. direktør Nicolai Tangen i NBIM at bruk av kunstig intelligens nå er et krav for å jobbe i verdens største statlige investeringsfond.

– Det kan ikke være frivillig. Det er ikke frivillig å bruke AI eller ikke, sier Tangen.

– Hvis du ikke bruker det, vil du aldri bli forfremmet. Du får ikke jobb, sier han.

Blitt mer effektive

En intern undersøkelse viste at de ansatte ble 15 prosent mer effektive i 2024, og Tangen forventer en økning på 20 prosent både neste år og året etter.

– Hvis vi konkurrerer med selskaper som ikke bruker AI, ligger vi 50 prosent foran! Det er utrolig. De vil aldri ta oss igjen, sa Tangen.

– Vi sparer mye på trading og kommer til å spare enda mer, sa han, med henvisning til tradingkostnader, kapitalplasseringer og generell effektivisering.

Blant AI-verktøyene fondet benytter, er Claude fra Anthropic – «brukt av 100 prosent av de ansatte» – samt Copilot fra Microsoft, Perplexity, Cursor, OpenAI Deep Research og Google AI.

Klare grenser

Det finnes tydelige retningslinjer for hva teknologien ikke skal benyttes til, forklarte han.

All kode må dobbeltsjekkes, og det er forbudt å mate inn personopplysninger eller sensitiv informasjon.

AI brukes heller ikke i ansettelsesprosesser, ifølge Tangen.

Vil kun ansette teknologisterke

Videre sier Tangen at han vil erstatte ansatte som slutter, med nye, teknologisk sterke folk. Målet er at de ansatte skal bruke tiden de sparer ved hjelp av AI til å tenke grundigere og ta bedre beslutninger.

Teknologien brukes også i fondets aktive eierskap, for eksempel når det skal tas stilling til store lønnspakker.

– Dokumentene om lønnspakkene kan være 40–50 sider lange. Vi mater dem og retningslinjene våre inn i systemet sammen med stemmehistorikken vår. Det gir oss, med rundt 95 prosent sikkerhet, et svar på om vi skal stemme ja eller nei, sier Tangen.