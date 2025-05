Salesforce kjøper det amerikanske dataselskapet Informatica for 8 milliarder dollar, tilsvarende litt over 81 milliarder kroner. Oppkjøpet skal styrke Salesforces’ satsing innen kunstig intelligens, og utvide selskapets portefølje av dataverktøy.

Ifølge CNBC priser oppkjøpet Informatica-aksjen til 25 dollar, og vil betales kontant. Tirsdag stiger Informatica-aksjen 5,6 prosent til 23,81 dollar, mens Salesforce klatrer 0,9 prosent til 275,51 dollar.

Bloomberg meldte om oppkjøpssamtaler allerede på fredag i forrige uke, noe som bidro til å sende Informatica-aksjen opp mer enn 17 prosent.

Styrker AI-plattformen Agentforce

Salesforce, som er kjent for sin CRM-programvare, ønsker å integrere Informaticas tjenester innen datakatalogisering, integrasjon, personvern og datahåndtering med deres AI-løsning Agentforce.

Ifølge CNBC har Salesforce gjennomført en rekke oppkjøp de siste årene. I 2021 sikret de seg Slack for 27,7 milliarder dollar, i 2019 ble Tableau kjøpt for 15,7 milliarder dollar mens MuleSoft ble kjøpt i 2018 for 6,5 milliarder dollar.