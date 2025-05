Den ubemannede raketten returnerte til jordens atmosfære ukontrollert og tidligere enn planlagt etter at det oppsto problemer. Det er antatt at den gikk i oppløsning et sted over Indiahavet.

SKUTT OPP TIRSDAG: Gigantraketten Starship fra SpaceX. Foto: NTB

– Jeg vil bare bekrefte at vi offisielt mistet kontakt med fartøyet for noen minutter siden. Test nummer ni er dermed avsluttet, sa Dan Huot i SpaceX under direktesendingen av oppskytingen.

De to foregående prøveoppskytingene av Starship endte i eksplosjoner. Totrinnsraketten klarte seg dermed bedre under oppskytingen fra Texas tirsdag kveld enn ved de to foregående forsøkene.

Oppskytingen ble strømmet på nettsiden til Elon Musks romfartsselskap SpaceX. Starship er en del av selskapets ambisjoner om fremtidige reiser til andre planeter.

