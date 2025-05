GameStop kjøper bitcoin

Elektrogiganten GameStop har kjøpt 4.710 bitcoins, melder selskapet onsdag.

Selskapet oppgir ikke noen pris, men dersom vi bruker den laveste prisen på bitcoin de siste syv dagene, på 106.000 dollar, kostet transaksjonen rundt 500 millioner dollar.

Den laveste prisen på bitcoin så langt i år var 76.000 dollar, i dagene etter Donald Trump la frem sine tariffer. 22. mai steg den til ny all-time high, på 111.970 dollar.

GameStops kjøp skjer dagen etter at Trumps families medieselskap annonserte at det ville hente 2,5 milliarder dollar for å kjøpe bitcoin.

Onsdag ettermiddag faller prisen på bitcoin 0,6 prosent, til 108.900 dollar.