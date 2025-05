Forventningene til Nvidias kvartalstall

Klokken 22 norsk tid, etter børsene stenger i New York, slipper Nvidia tallene for første kvartal i dets regnskapsår for 2026.

Når tallene kommer er markedet først og fremst interessert i hvilke konsekvenser USAs sanksjoner mot Nvidias eksport av databrikker til Kina vil få.

Den 9. april fikk Nvidia nemlig et brev fra Donald Trumps regjering. Der fikk selskapet beskjed om at USA krever lisenser for at selskapet skal få eksportere sine H20-brikker til Kina. Lisenskravet kom som følge av at USA frykter at Nvidias brikker brukes i en supercomputer i Kina.

I forbindelse med det som i realiteten er et eksportforbud for verdens nest største regnskap, målt i markedsverdi, varslet Nvidia at det venter å skrive ned lagerbeholdningen med 5,5 milliarder dollar i første kvartal.

Det er den største nedskrivningen noensinne gjort av en chipprodusent.

Nvidia-sjef Jensen Huang har tidligere sagt at selskapet hadde en markedsandel i Kina på 95 prosent, men at med de nye restriksjonene er det barbert til under 50 prosent.

«I prinsippet vil eksportforbudet fjerne 15 til 16 milliarder dollar fra inntektene for hele året», skriver JP Morgans Josh Meyers i et notat.

Meyers skriver at nesten alle han har snakket med forventer at Nvidia vil guidingen for andre kvartal til området 45 til 46 milliarder dollar.

Økte inntekter

For kvartalet som ble fullført den 27. april, forventer konsensus hos Bloomberg at inntektene til 43,3 milliarder dollar. Det er en oppgang på drøyt 10 prosent fra 35,5 milliarder i forrige kvartal.

Fordelt på regioner forventer konsensus inntekter fra USA på 21,6 milliarder, 6,3 milliarder fra Taiwan, 6,9 milliarder fra Singapore og 6,2 milliarder fra Kina.

Nvidias inntekter fordelt på region Mrd. USD 1. kv./26 4. kv./25 USA 21,6 19,9 Taiwan 6,3 5,3 Singapore 6,9 6,3 Kina 6,2 5,5 Andre 2,2 -



Blombergs konsensus forventer at Nvidia vil ha bruttoprofitt på 29,3 milliarder dollar, som gir en bruttomargin på 70 prosent.