Bedre enn ventet for Nvidia

Saken oppdateres!

Klokken 22:20 norsk tid, etter at børsene stengte i New York, offentliggjorde Nvidia regnskapstallene for første kvartal i sitt regnskapsår 2026.

Markedet fulgte spesielt med på hvilke konsekvenser de amerikanske eksportrestriksjonene mot Nvidia-brikker til Kina ville få.

På forhånd ventet analytikerne at inntektene skulle gjøre et nytt byks til 43,3 milliarder dollar, i tråd med selskapets egen guiding, ifølge estimater innhentet av Bloomberg. Inntjening per aksje (EPS) var ventet å nå 0,93 dollar, tilsvarende en årlig vekst på 52 prosent.

Aksjen steg 3,5 prosent i etterhandelen på Wall Street etter resultatfremleggelsen.

Nvidia opplyser at salgsprognosen for kvartalet ville vært 8 milliarder dollar høyere uten de nye eksportbegrensningene. Den amerikanske regjeringen har nylig bestemt at H20-prosessoren, utviklet for det kinesiske markedet, nå krever eksportlisens.

Som følge av dette bokførte selskapet 4,5 milliarder dollar i lagerrelaterte kostnader og tapte ytterligere 2,5 milliarder dollar i uteblitt salg.

Til tross for dette leverte Nvidia nok en gang et svært sterkt kvartal, drevet av kraftig etterspørsel etter selskapets AI-brikker. Omsetningen økte med 69 prosent til 39,1 milliarder dollar. Datasenterdivisjonen, som står for 88 prosent av salget, vokste med 73 prosent.

– Veksten er drevet av behov for brikker til språkmodeller, anbefalingssystemer og generativ AI, opplyser Nvidia.

Nettoresultatet steg med 26 prosent til 18,8 milliarder dollar, opp fra 14,9 milliarder dollar i samme kvartal i fjor.

Samtidig vokste gaming-divisjonen med 42 prosent til 3,8 milliarder dollar, mens bil- og robotdivisjonen økte med 72 prosent til 567 millioner dollar.

Resultat mot konsensus Mrd. USD 1. kv./26 Konsensus Inntekter 44,06 43,31 EPS 96 cent 93 cent LSEG

Brev fra Trump

Den 9. april fikk Nvidia et brev fra Donald Trumps regjering. Der fikk selskapet beskjed om at USA krever lisenser for at selskapet skal få eksportere sine H20-brikker til Kina. Lisenskravet kom som følge av at USA frykter at Nvidias brikker brukes i en supercomputer i Kina.

I forbindelse med det som i realiteten er et eksportforbud for verdens nest største regnskap, målt i markedsverdi, varslet Nvidia at det venter å skrive ned lagerbeholdningen med 5,5 milliarder dollar i første kvartal.

Det er den største nedskrivningen noensinne gjort av en chipprodusent.

Nvidia-sjef Jensen Huang har tidligere sagt at selskapet hadde en markedsandel i Kina på 95 prosent, men at med de nye restriksjonene er det barbert til under 50 prosent.