Strammer inn halvledersalget til Kina

Trump-administrasjonen har beordret amerikanske selskaper som leverer programvare for chipdesign til å stanse salget til kinesiske kunder, ifølge kilder med kjennskap til saken. Tiltaket gjelder selskaper innen Electronic Design Automation (EDA), som Cadence, Synopsys og Siemens EDA.

– Handelsdepartementet gjennomgår eksport av strategisk betydning til Kina, sa en tjenesteperson fra departementet, ifølge Financial Times.

EDA-programvare brukes til å utvikle og teste neste generasjons halvledere og er dermed en avgjørende del av den globale chipforsyningskjeden. Ifølge FT står de tre nevnte selskapene for rundt 80 prosent av Kinas EDA-marked.

Bureau of Industry and Security har sendt brev til flere selskaper som del av direktivet. Det er uklart om alle amerikanske EDA-aktører har mottatt slik beskjed.

– I enkelte tilfeller har handelsdepartementet suspendert eksisterende eksportlisenser eller innført nye krav mens gjennomgangen pågår, sa tjenestepersonen videre.

Dette er det siste i en rekke grep for å hemme Kinas teknologiske fremmarsj. I april ble eksporten av spesialtilpassede AI-brikker fra Nvidia til Kina også begrenset. FT skriver at de nye tiltakene rammer et felt hvor USA fortsatt har et sterkt grep.