Inngår KI-avtale med Amazon

– Denne avtalen er tråd med vårt prinsipp om at kvalitetsjournalistikk er verdt å betale for, skriver avisens toppsjef i et notat til de ansatte.

Flere mediehus har inngått lignende avtaler, men dette er første gang for New York Times. Avisen har tidligere motsatt seg at deres artikler skal bli en del av KI-kappløpet.

Den tradisjonsrike avisen har sågar gått til sak mot Amazons KI-konkurrent OpenAI, som står bak populære ChatGPT, for å ha krenket opphavsretten og brukt avisens materiale uten tillatelse.

Over hele verden jobber mediehus med å finne ut hvordan de skal forholde seg til kunstig intelligens, som er i ferd med å forandre informasjonslandskapet.

