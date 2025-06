Milliarddryss: Analytiker ser 45 kroner i utbytte

Vend Marketplaces, tidligere Schibsted, melder at det vil motta 336 millioner euro, rundt 3,9 milliarder kroner, i forbindelse med en kapitaldistribusjon fra Adevinta. Det tilsvarer 17 kroner pr. aksje, ifølge ABG Sundal Collier-analytiker Petter Nystrøm.

Adevinta, hvor Vend eier 14 prosent, har besluttet å dele ut kapital etter refinansiering av ekstern gjeld og tidligere varslede salg av eierandeler i selskapene Distilled og Willhaben.

«Vend har som hensikt å tilbakeføre provenyet fra Adevinta til aksjonærene. Selskapet vurderer hvilke alternativer og hvilket tidspunkt som er mest hensiktsmessig for denne kapitaltilbakeføringen, og vil komme med en oppdatering i løpet av kort tid,» heter det i børsmeldingen.

Selskapet opplyser at omtrent 500 millioner kroner av beløpet allerede er mottatt og tidligere offentliggjort i desember 2024.

– Dagens kunngjøring er ytterligere bevis på den betydelige og vedvarende verdiskapingen i Adevinta, samt Vends forpliktelse til disiplinert kapitalallokering – der overskuddslikviditet returneres til aksjonærene samtidig som vi opprettholder en konservativ balanse, sier finansdirektør Per Christian Mørland i Vend.

Spansk salg?

ABG påpeker at en Reuters-artikkel fra tidligere i mai hevdet at Adevinta også vurderer å selge sin spanske rubrikkvirksomhet – InfoJobs, Fotocasa og Coches.net – med en estimert verdi på over 2 milliarder euro. Det tilsvarer omtrent 15 ganger EBITDA på 130 millioner euro. En eventuell transaksjon kan gi Vend ytterligere 13 kroner pr. aksje i utbytte.

I tillegg til den varslede Adevinta-utbetalingen og et mulig salg av Spania-porteføljen, har Vend allerede solgt Prisjakt (2 kroner pr. aksje), og vurderer også salg av Lendo og Delivery, som kan bidra med ytterligere 10 kroner pr. aksje. Totalt kan utbyttene fra disse transaksjonene komme opp mot 45 kroner pr. aksje – 13 prosent av dagens aksjekurs, anslår ABG, som har kjøpsanbefaling og et kursmål på 410 kroner.

Analytiker Håkon Nelsen i Kepler Cheuvreux verdsetter Adevinta-eierskapet til 99 kroner pr. aksje, og «ser det som en strategisk og svært verdifull eksponering mot et globalt ledende klassifisertmarked».

«Samtidig er vi også svært positive til Vends sterke markedsposisjon og prisingsevne i det nordiske markedet, som vi mener er undervurdert i dagens prising,» skriver Kepler-analytikeren, som har kjøpsanbefaling med kursmål 405 kroner.