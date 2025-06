Kina anklager USA for å misbruke eksportkontroll i halvlederindustrien, etter at Donald Trump meldte at Kina har brutt handelsavtalen mellom de to landene, skriver CNBC.

– Nylig har Kina gjentatte ganger uttrykt bekymring overfor USA angående dets misbruk av eksportkontrolltiltak innen halvledersektoren og andre relaterte praksiser, sa talsperson for den kinesiske ambassaden i USA, Liu Pengyu.

Uttalelsen er et svar på Trumps påstand fredag om at Kina ikke overholder betingelsene i handelsavtalen fra 12. mai, der partene ble enige om en 90 dagers pause i de fleste av tollsatsene.

Nye selskap under restriksjoner

Det finnes et amerikansk forbud mot bruk og import av AI-brikker fra kinesiske Huawei. USA har i lengre tid strammet inn tilgangen på avansert chip-teknologi for Kina, med henvisning til nasjonal sikkerhet. Restriksjonene går tilbake til Trumps første presidentperiode.

Nylig har også de amerikanske chip-programvareselskaper Synopsys og Cadence Design Systems fått pålegg fra handelsdepartementet om å stanse salget til Kina.

– Kina oppfordrer på nytt USA til umiddelbart å rette opp sine feilaktige handlinger, stanse diskriminerende restriksjoner mot Kina og sammen opprettholde konsensusen oppnådd under høynivåsamtalene i Genève, sa Pengyu.

Taper 8 mrd. dollar på Kina-regler

Nvidia, som lager verdens mest avanserte AI-brikker, har uttrykt sterk skepsis til politikken. Selskapet mener at restriksjonene ikke stanser Kina, men tvert imot tvinger landet til å utvikle egne løsninger.

– USA har basert sin politikk på antakelsen om at Kina ikke kan lage AI-brikker. Den antakelsen har alltid vært tvilsom, og nå er den åpenbart feil, sa Nvidia-sjef Jensen Huang, ifølge CNBC.

Tidligere i år ble Nvidia nektet å selge sin H20-chip til Kina. Chipen var spesielt utviklet for å etterleve tidligere eksportregler, men Trump-administrasjonen krevde likevel eksportlisens. Nvidia har nå 4,5 milliarder dollar i ubrukelig lager, og anslår at salgsbortfallet i kvartalet vil nå 8 milliarder dollar.

Trump har i mellomtiden opphevet en bred eksportregel kalt «AI diffusion rule», som ble innført av Biden-administrasjonen. Den ville begrenset eksporten av AI-teknologi til de fleste land. En forenklet versjon er ventet i løpet av de neste månedene, ifølge nyhetsbyåret.