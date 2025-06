Mer enn fem av ti har brukt AI-verktøy

55 prosent av de spurte oppga at de har brukt kunstig intelligens (AI) det siste året. 18 prosent sa at de bruker det både på jobb og privat, mens 26 prosent kun bruker det privat og 11 prosent kun på jobb.

42 prosent svarte at de ikke har brukt AI ennå, mens resten sa at de ikke visste.

Synes det er nyttig

Blant AI-brukerne sier 21 prosent at de bruker det daglig, mens 39 prosent sier de gjør det ukentlig. 24 gjør det månedlig og 16 prosent sjeldnere enn det. De yngste er de mest aktive.

70 prosent sier de synes AI er nyttig, mens 13 prosent sier de er uenige.

– AI har allerede blitt en del av hverdagen for mange nordmenn, og de fleste opplever teknologien som nyttig, selv om det er en risikosport å stole blindt på AI, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Flere bekymringer

49 prosent av de spurte tror AI hovedsakelig vil ha en god påvirkning på samfunnet, mens 22 prosent tror det vil innvirke mest negativt.

49 prosent tror at AI vil bidra til økt effektivitet og produktivitet, mot 12 prosent som er uenige, og like mange er også bekymret for hvordan teknologien vil påvirke arbeidsmarkedet framover. 16 prosent sier de er uenige i dette.

44 prosent sier de er bekymret for energiforbruket og klimaavtrykket som følger teknologien, mens 16 prosent er uenige i dette. En tredel av de spurte tror AI vil føre til økt ulikhet i samfunnet, noe 18 prosent er uenige i. Resten svarer verken eller vet ikke.

1.500 mennesker er spurt i undersøkelsen, som ble gjennomført i uke 21. Opinion omtaler dem som et landsrepresentativt utvalg av befolkningen, og sier at feilmarginen i tallene er på mellom 1,1 og 2,5 prosentpoeng.