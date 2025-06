Elon Musks xAI verdsettes til 113 milliarder dollar

Det melder Financial Times mandag. 113 milliarder dollar tilsvarer om lag 1.140 milliarder norske kroner.

Avtalen vil gjøre det mulig for ansatte å selge aksjer til nye investorer, ifølge Financial Times, som viser til personer med kjennskap til saken.

Aksjesalget (tender offer) vil etter planen bli fulgt av en større investeringsrunde hvor selskapet skal tilby nye aksjer til eksterne investorer, ifølge avisen.

I mars kjøpte xAI X, altså Twitter, fra Elon Musk. Da ble xAI verdsatt til 80 milliarder dollar, og X til 33 milliarder dollar, og dagens verdsettelse er tilsvarende dette.

Elon Musk kjøpte Twitter for 44 milliarder dollar i oktober 2022.

Ferdig i DOGE

I forrige uke takket Musk for seg i Donald Trumps administrasjon. Hans tid i det såkalte Department of Government Efficiency (DOGE) tok slutt etter at han kom i konflikt med flere departementssjefer og kritiserte sentrale deler av Trumps politikk.

Han har siden sagt han vil rette fokuset sitt tilbake på selskapene sine.

Musk lanserte xAI i 2023 for å utfordre Sam Altmans OpenAI, som står bak ChatGPT, og andre store teknologiselskaper. Selskapet lanserte raskt chatboten Grok og bygget en superdatamaskin kalt Colossus, et av de største AI-datasenterprosjektene i USA.