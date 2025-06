Sitter du i åpent landskap, er det ikke urimelig å anta at sidemannen er utstyrt med et par trådløse, støyreduserende hodetelefoner. Om det er tilfelle, er det heller ikke urimelig å anta at det er et par fra Sony.

Merkets WH-1000XM-serie er en bestselger. Og i mai slapp Sony dets nyeste iterasjon, WH-1000XM6. Det er tre år siden forrige gang. Prisen er nå 5.500 kroner, litt dyrere enn tidligere. Men skal man tro omtalene fra verdens tech-nettsteder, er det ikke urimelig. Raskere støydemping, sammenleggbare og AI på innsiden er noen av punktene Sony prøver å selge inn nyheten med.

Sony WH-1000XM6 Foto: Sony

Nettstedet What Hi-Fi? omtaler nyheten ved følgende ordlag: “Simpelthen sensasjonelle”. Og gir skryt for detaljnivå, dynamisk lyd og ypperlig støykansellering.

På minussiden listes opp slikt som at en ikke kan spille av lyd via USB C-kabel, at dekselet er i største laget og at den ikke støtter lydkodeken aptX HD.