Medeiere i Eight Mile Style er Eminems tidligere produksjonsteam, Bass Brothers. Eminem er ikke direkte involvert i søksmålet, ifølge People.

Musikkforlaget krever 109 millioner dollar i erstatning for opphavsrettsbrudd: 150.000 dollar per låt og for hver plattform Meta har gjort dem tilgjengelig på. Det blir til sammen rundt en milliard kroner.

Ifølge søksmålet, som ble tatt ut fredag i Michigan, lister musikkforlaget opp 243 låter som finnes tilgjengelig på Metas ulike sosiale medier, og som brukerne kan bruke i sine poster. Det dreier seg om musikk fra årene 1995 til 2005, blant annet «Lose Yourself», «Stan», «The Real Slim Shady», «The Way I Am» og «Without Me».

Søksmålet kaller Instagram-funksjonen Original Audio and Reels «et verktøy som tillater og oppmuntrer brukerne til å stjele» musikken hans.

Eight Mile Style hevder at Meta aldri oppnådde lisensavtaler for disse Eminem-låtene, og at Metas 2020-avtale med selskapet Audiam ikke omfattet disse sangene. Musikkforlaget har tidligere kontaktet Meta om dette, noe som medførte at blant annet «Lose Yourself» ble fjernet, skriver nettstedet Music Business Worldwide.

Ifølge sakspapirene fremkommer det at musikkforlaget ønsker en rettssak med jury.

Dette søksmålet kommer under et år etter at Eight Mile Style tapte et søksmål mot Spotify for å ha strømmet låtene ulovlig.