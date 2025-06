Investeringsgigant: 100 mrd. til nordisk AI-fabrikk

Kanadiske Brookfield Asset Management, som har over 1.000 milliarder dollar under forvaltning, kunngjorde onsdag en investering på opptil 95 milliarder svenske kroner (100 milliarder norske) til utviklingen av kunstig intelligens-infrastruktur i Sverige.

Investeringen skal være sentrert rundt en AI-fabrikk i Strängnäs, rundt 90 kilometer vest for Stockholm.

Selskapet skal signere en tomtetildelingsavtale for rundt 350.000 kvadratmeter. Det planlagte datasenteret i Strängnäs kan dermed mer enn doble kapasiteten fra 300 til 750 MW. Anlegget er ventet å skape 1.000 faste arbeidsplasser, i tillegg til 2.000 jobber knyttet til den 10–15 år lange byggeprosessen.



Les også Digital vekst og energipress: Norges datasenterdilemma Midt i den digitale revolusjonen, der kunstig intelligens og geopolitikk er blitt to sider av samme mynt, har datasentre seilt opp som en av de mest strategiske brikkene i det globale teknologispillet.

«Anlegget vil være det første i sitt slag i Sverige, og et av de første i Europa,» heter det i meldingen.

– For å kunne konkurrere i utviklingen av AI og realisere det økonomiske potensialet, er det viktig å investere i stor skala i infrastrukturen som ligger til grunn for denne teknologien. Det handler ikke bare om datasentre, men også om datatransport, brikketeknologi og energiproduksjon – dagens kunngjøring markerer et viktig steg for å styrke Europas nasjonale beregningskapasitet, både for offentlige tjenester og privat næringsliv, uttalte leder for Europa-divisjonen i Brookfield, Sikander Rashid.

Brookfields svenske investering følger etter en tidligere kunngjort plan om å bruke 20 milliarder euro på AI-sentre i Frankrike.

– Jeg synes det er ekstra gøy at det skjer i min hjemby, uttalte statsminister Ulf Kristersson, ifølge Bloomberg.