Saksøker KI-selskap: – Burde ikke være lov

Reddit hevder at innholdet på sidene deres har blitt brukt til KI-trening, også personlig informasjon, uten at Anthropic har hatt tillatelse til dette.

– KI-selskap burde ikke ha lov til å skrape informasjon og innhold fra folk uten en klar begrensning på hvordan de kan bruke dataen, sa juridisk sjef Ben Lee i Reddit i en uttalelse onsdag.

Reddit har tidligere inngått avtaler med Google, OpenAI og andre for å la dem trene sine systemer på innhold.

Søksmålet mot Anthropic skiller seg fra andre lignende saker, ved at Reddit ikke anklager dem for brudd på opphavsretten, men brudd på vilkår for bruk og urettferdig konkurranse.

Anthropic avviser anklagene og sier at de kommer til å forsvare seg kraftig. De sier chatboten kun er trent på innhold de har hatt tillatelse til å bruke.

Selskapet ble stiftet av tidligere OpenAI-ansatte i 2021. De lanserte en konkurrent til ChatGPT med navnet Claude.

Språkmodellene som ligger bak KI-tjenestene, bruker vanligvis store mengder tekst og innhold på nett som er skrevet av mennesker, til å trene modellene på. Wikipedia og Reddit er vanlige kilder til innhold, ifølge nyhetsbyrået AP.

