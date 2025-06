Analytiker: Tesla kan bli en forsvarsaksje

Morgan Stanley-analytiker Adam Jonas skriver i en Tesla-analyse at han ser potensial for at selskapet kan utvide seg inn mot forsvarssektoren, særlig innenfor domenene droner og urban luftmobilitet.

«Forrige helg utførte Ukraina et ubemannet luftangrep med 117 droner mot minst fire russiske flybaser, og skal ha ødelagt dusinvis av verdifulle strategiske fly. Hvis det finnes én hendelse som understreker den strategiske rollen droner spiller i AI-alderen, er dette det klareste eksempelet,» skriver analytikeren.

Under Teslas førstekvartalsrapport uttalte konsernsjef Elon Musk at fremtidens kriger vil bli kjempet med droner. Og ethvert land som ikke produserer egne droner, er dømt til å bli en avhengig stat under et land som kan. – USA kan i dag ikke produsere sine egne droner, sa Musk, ifølge Morgan Stanley.

Kan bli langt større enn bil

Banken mener USA har et «droneunderskudd», da Kina i dag produserer flere droner på én dag enn USA gjør på ett år.



Morgan Stanley ser altså et varsko om at USA må ta grep, og hevder at Teslas kompetanse innen materialteknologi, batteriutvikling, autonomi og robotikk er ideell og kan overføres til eVTOL- og droneproduksjon.

PASSASJERER OG FORSYNINGER: Her en eVTOL (electric vertical take-off and landing) fra selskapet Fengyu Shuntu Technology, som er en del av SF Holding Co. Foto: Bloomberg

«Vi tror ikke investorene er forberedt på omfanget av denne revolusjonen,» skriver analytikeren.

Innen urban luftmobilitet – for eksempel flytaxier eller transport av forsyninger i spesielt byområder – anslår Morgan Stanley at dette markedet kan nå 1.000 milliarder innen 2040 og hele 9.000 milliarder innen 2050. Et slikt fartøy, eVTOL, kan generere 15 ganger inntekten til et vanlig kjøretøy, mener banken.

I tillegg kan satellittnettverket Starlink innlemmes i disse operasjonene. I konfliktområder som Ukraina kan denne satellittkommunikasjonen være avgjørende for å koordinere komplekse dronemissiler og overvåking, heter det.

Morgan Stanley har et kursmål på 410 dollar og kjøpsanbefaling på Tesla. Aksjen stengte på 332,05 dollar onsdag.